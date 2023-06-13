Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько Россия сократила объемы нефтедобычи в апреле

ОПЕК: РФ снизила нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки, до 9,6 млн б/с по итогам апреля

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

По итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c, сообщает ТАСС со ссылкой на июньский отчет аналитиков Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит сокращение объемов добычи нефти в сутки до конца 2024 года. Уровень снижения будет считаться от квоты, определенной на 2024 год.

«Добыча нефти в России в апреле 2023 года составила 9,6 млн баррелей в сутки (б/с). Добыча РФ в марте составляла 9,7 млн б/с, в апреле она снизилась на 100 тыс. б/с <....> Прогноз учитывает объявленное Россией добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/ с, которое продлится до конца 2024 года», — заключается в материале.

13 июня аналитики ОПЕК четвертый месяц подряд сохранили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Как и прежде, предполагается, что этот показатель к концу декабря может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом на страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), придется лишь 0,05 млн б/с от общего роста спроса на данный вид сырья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях