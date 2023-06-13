Спрогнозирован рост ВВП России в 2023 и 2024 годах

Российская экономика по итогам этого года вырастет на 1% или чуть больше, а уже в 2024 году превысит докризисный уровень. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Сухов уточнил, что источники роста валового внутреннего продукта (ВВП) России кроются внутри страны, «в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность».

Сухов ожидает положительные тренды на рынке автомобилестроения. Он объяснил, что они будут в связи с изменением инвесторов. Также Сухов допускает рост торговли и транспортных услуг. Дополнительно экономику поддержит и снижение нормы сбережений. В итоге по базовому сценарию в 2024 году показатель ВВП превысит уровень докризисного 2021 года, выразил уверенность глава АКРА.

Прогноз роста российской экономики на уровне 1% по итогам этого года ранее высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью CGTN. Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 1,2%. По мнению Центробанка, экономика вырастет на 0,5-2%.