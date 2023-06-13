Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирован рост ВВП России в 2023 и 2024 годах

Гендиректор АКРА Сухов допустил, что ВВП России в 2024 году превысит докризисный уровень

close
100%
Shutterstock

Российская экономика по итогам этого года вырастет на 1% или чуть больше, а уже в 2024 году превысит докризисный уровень. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Сухов уточнил, что источники роста валового внутреннего продукта (ВВП) России кроются внутри страны, «в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность».

Сухов ожидает положительные тренды на рынке автомобилестроения. Он объяснил, что они будут в связи с изменением инвесторов. Также Сухов допускает рост торговли и транспортных услуг. Дополнительно экономику поддержит и снижение нормы сбережений. В итоге по базовому сценарию в 2024 году показатель ВВП превысит уровень докризисного 2021 года, выразил уверенность глава АКРА.

Прогноз роста российской экономики на уровне 1% по итогам этого года ранее высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью CGTN. Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 1,2%. По мнению Центробанка, экономика вырастет на 0,5-2%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях