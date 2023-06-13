В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы и айкосы

В России предложили ввести таможенную пошлину на электронные сигареты в размере 13%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП) по результатам проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службы (ФТС) за 2022 год.

СП обратила внимание на разницу ставок для ввозных таможенных пошлин на электронные сигареты и другие приборы для курения. Для кальянов сбор составляет 13%, а для вейпов и айкосов он нулевой.

Аудиторы предложили выровнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив ставку до не менее 13%. Дополнительные поступления в бюджет страны в результате этого, отмечает издание, могут составить 4,5 млрд руб. в год. Полученные средства могут рассматриваться как резерв пополнения доходов федерального бюджета, дефицит которого, по прогнозу Минфина, в текущем году составит 2,9 трлн руб. или 2% ВВП.

По мнению экспертов, повышение таможенной пошлины и соответственно цен на вейпы вполне соответствует мировой практике борьбы с курением табака и потреблением никотина. Они также отмечают, что дополнительные 4,5 млрд руб. для бюджета, которые могут принести пошлины, не выглядят существенно. При этом врачи считают, что подорожание электронных сигарет может привести к всплеску низкопробного контрафакта, а не к отказу от курения.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи всех видов вейпов несовершеннолетним.