Число летающих по России пассажиров достигло рекорда

Число летающих по России пассажиров достигло в начале 2023 года (январь — апрель) рекорда за 15 лет. Авиапутешествие совершили 22,5 млн человек. До этого рекордное число пассажиров было зарегистрированы в 2021 году. Тогда перелеты осуществили 21,1 млн. Об этом пишет РБК.

Ранее в Евросоюзе выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ.

Авиавласти Грузии выдали разрешение российскому «Азимуту» летать в страну с 17 мая.

Также сообщалось, что цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15–30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов.