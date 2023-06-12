Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина роста кибератак на немецкий бизнес

Bloomberg: конфликт на Украине спровоцировал рост кибератак на немецкие компании

close
100%
Unsplash

Конфликт на Украине спровоцировал рост кибератак на немецкие компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Ассоциации органов технического надзора.

По данным агентства, в прошлом году более чем одна из десяти немецких компаний стали жертвой кибератак.

Согласно результатам опроса, 11% немецких предприятий сообщили о нарушениях ИТ-безопасности в 2022 году, что соответствует примерно 50 000 атакам.

Кроме того, среди немецких предприятий, принимавших участие в исследовании, 58% заявили, что они зарегистрировали повышенный риск кибербезопасности после начала конфликта на Украине. Опасность была особенно острой для крупных предприятий, государственного сектора и медицинских фирм.

Отмечается, что 55% пострадавших от кибератак компаний усилили меры безопасности.

Ранее портал Bi.Zone сообщал, что хакеры в июне атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от государственных органов о призыве и мобилизации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях