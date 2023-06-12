Стала известна причина роста кибератак на немецкий бизнес

Конфликт на Украине спровоцировал рост кибератак на немецкие компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Ассоциации органов технического надзора.

По данным агентства, в прошлом году более чем одна из десяти немецких компаний стали жертвой кибератак.

Согласно результатам опроса, 11% немецких предприятий сообщили о нарушениях ИТ-безопасности в 2022 году, что соответствует примерно 50 000 атакам.

Кроме того, среди немецких предприятий, принимавших участие в исследовании, 58% заявили, что они зарегистрировали повышенный риск кибербезопасности после начала конфликта на Украине. Опасность была особенно острой для крупных предприятий, государственного сектора и медицинских фирм.

Отмечается, что 55% пострадавших от кибератак компаний усилили меры безопасности.

Ранее портал Bi.Zone сообщал, что хакеры в июне атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от государственных органов о призыве и мобилизации.