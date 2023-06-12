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В России перечислили риски перехода на национальные валюты в торговых расчетах

Аналитик Бовт: конвертация и торговый дисбаланс усложняют переход на нацвалюты в расчетах

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Global Look Press

Трудности с конвертацией, торговый дисбаланс и проблемы с выводом денежных средств усложняют переход на более активное использование национальных валют в двусторонних расчетах России с зарубежными странами. Слова политолога, кандидата исторических наук Георгия Бовта приводит «Российская газета».

9 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что по состоянию на апрель текущего года 41% экспорта российской продукции оплачивался в национальной валюте — рублях. Переход на использование нацвалют в торговле РФ с зарубежными странами продолжается, но сталкивается с определенными трудностями. Речь идет о проблемах с конвертируемостью индийских рупий из-за действующих на местном внутреннем рынке валютных ограничений.

«Национальные валюты, в отличие от универсального доллара, все разные: в разной степени конвертируемы или ограниченно конвертируемы. Влияют и политические факторы. Тот же рубль не так просто, как доллар, купить на мировых биржах по выгодному курсу — западные биржи отказываются часто проводить такие операции. Сдерживает переход и дисбаланс в торговле между Россией и страной-партнером: если у России существует достаточно большой профицит в торговле, то она наращивает запасы валюты страны-партнера», — заключил Бовт.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что значительная часть расчетов России по поставкам энергоресурсов проходит в национальных валютах РФ, Индии и Китая — в рублях, рупиях и юанях. Постепенный уход от использования западных валют (доллара и евро) позволяет в должной степени укрепить финансовый суверенитет России на фоне действия международных санкций.

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