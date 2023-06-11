В России перечислили варианты обеспечения жильем сотрудников ОПК

В России рассматриваются четыре варианта обеспечения сотрудников ОПК жильем. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Субсидирование 50% стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам, субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам», — перечислил Мантуров.

По его словам, программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК будет запущена в 2023-2024 годах. При этом ведется работа по ускоренному запуску.

Он добавил, что финансирование программы уже предусмотрено бюджетом. Однако, с учетом актуальности вопроса, ведется проработка вопроса, чтобы процесс был запущен уже в этом году.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. По его словам, ставка аренды для работников ОПК будет существенно ниже рыночной, поскольку значительную часть платы за жилье на себя возьмет государство.