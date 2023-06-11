У ведущих Центральных банков остается все меньше возможностей для сдерживания роста цен

К настоящему времени крупнейшие валютные регуляторы мира, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, стремительно исчерпывают возможные инструменты в борьбе с ростом потребительских цен. Таким образом мировые Центробанки (ЦБ) приблизились к критическому рубежу в борьбе с инфляцией, сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас остается неясным, достаточно ли будет нынешнего ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых ЦБ, включая многократные увеличения уровней ключевых ставок, для сдерживания ценового давления на стабильной основе. В то же время у крупнейших западных валютных регуляторов остается возможность продолжать повышать ставки, чтобы добиться целевых показателей по инфляции в районе 2% годовых, уточняется в статье.

«Крупнейшие центральные банки мира приближаются к критическому рубежу в своей борьбе с инфляцией, и выбранный ими в конечном итоге путь окажет влияние на экономику на долгие годы <....> В течение следующих двух недель Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии должны решить, насколько дальше им нужно настаивать, при этом первая (ФРС — «Газета.Ru») потенциально ближе всего к пиковым ставкам», — заключается в статье.

3 мая руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 5–5,25% годовых. Этот уровень стал максимальным с 2006 года, когда показатель находился на отметке 5,25%. При этом майское увеличение ставки не стало первым — в марте ФHC уже наращивала базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75–5% годовых.