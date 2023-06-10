Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Rheinmetall рассказали, как заработали на конфликте на Украине

Глава немецкой Rheinmetall Паппергер заявил о тройном росте стоимости акций в 2022 году

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

В 2022 году стоимость акций немецкой компании Rheinmetall, которая производит военную технику для Украины, выросла в три раза. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Также отмечается, что прогнозируется увеличение стоимости акций Rheinmetall на 20-30% в год.

Глава компании Армин Паппергер заявил, что рост во многом произошел из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страны Европы не готовы к военному конфликту. Это, по его словам, понимают власти европейских государств, поэтому спрос на продукцию Rheinmetall растет.

Ранее Паппергер говорил, что повышение спроса на военную продукцию на фоне конфликта на Украине может привести к росту рыночной стоимости крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall высказывал мнение, что производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе концерна может начаться через 15-20 месяцев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях