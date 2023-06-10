В Rheinmetall рассказали, как заработали на конфликте на Украине

В 2022 году стоимость акций немецкой компании Rheinmetall, которая производит военную технику для Украины, выросла в три раза. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Также отмечается, что прогнозируется увеличение стоимости акций Rheinmetall на 20-30% в год.

Глава компании Армин Паппергер заявил, что рост во многом произошел из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страны Европы не готовы к военному конфликту. Это, по его словам, понимают власти европейских государств, поэтому спрос на продукцию Rheinmetall растет.

Ранее Паппергер говорил, что повышение спроса на военную продукцию на фоне конфликта на Украине может привести к росту рыночной стоимости крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall высказывал мнение, что производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе концерна может начаться через 15-20 месяцев.