В России из-за дачников упал средний чек на водонагреватели

Россияне в мае стали меньше тратить на приборы, которые позволяют нагревать воду: средний чек на их покупку упал на 9-11% в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным сервиса, средний чек на проточные водонагреватели снизился на 9% и составил 8 970 руб. Накопительные водонагреватели (бойлеры) приобретали по цене на 11% ниже, чем в прошлом году. Средний чек на них составил 12 610 руб. При этом число покупок водонагревателей выросло: проточных — на 51%, а бойлеров — на 16%. То есть россияне стали покупать более дешевые модели приборов, следует из публикации.

Как указали специалисты «Чек Индекс», продажи выросли из-за потребностей дачников. В топе покупок были электрические проточные водонагреватели и бойлеры, ориентированные прежде всего на использование в загородных домах, отметили аналитики.

»...для многих дачное проживание или летний отдых стали актуальнее из-за роста цен на авиаперелеты и отельные варианты отпуска. Во многом благодаря этому россияне, имеющие и покупающие дачи, стремятся обустроить себе комфортный быт, включая бесперебойное обеспечение горячей водой вне города», — подчеркнули в «Чек индексе».

По данным сервиса «Слетать.ру», стоимость отдыха на турецком побережье в 2023 году выросла еще на 30-40% на фоне ослабления рубля, увеличении времени перелета и высокой инфляции в самой Турции. Об том, что отдых в Турции станет дороже для россиян, предупреждал экономист Реджеп Эрчин.