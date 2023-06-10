Стало известно о запуске новых вкладов среди региональных банков

Некоторые банки в регионах России начали выпускать депозиты для участников спецоперации и их родственников, так называемые «патриотические вклады». Об этом пишет РБК, который изучил предложения ряда кредитных организаций.

Некоторые региональные банки стали предлагать клиентам вклады, связанные с военной операцией на Украине и помощью военнослужащим. Речь идет как о депозитах с благотворительной составляющей, так и о продуктах, предназначенных для отдельной категории клиентов. Соответствующие предложения появились в Татарстане, Крыму, Нижнем Новгороде и Якутии. Так, некоторые якутские банки предлагают физлицам вклад «Доблесть» по ставке 9% годовых, которая является одной из самых высоких в линейке его сберегательных продуктов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что вклады с перечислением части дохода на благотворительные цели, пусть даже и не на нужны спецоперации, являются редкостью в России. При этом сами банки делают это ради увеличения лояльности среди клиентов и собственной репутации. Однако такие продукты интересны лишь узкому кругу лиц.

Аналитики посчитали, что темпы роста вкладов населения по стране не превышают отметку в 10%. Учитывая инфляцию и низкую базу в прошлом году реальный рост этих вкладов нулевой. Из-за этого банки пытаются завлечь клиентов новыми формами с учетом современных реалий. Например, вклады, которые ассоциируются со спецопераций, позволяют думать клиентам, что они «участвуют в судьбе страны».

В начале мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов заявил, что сохранение сбережений в долларах США и евро теряет свою актуальность, и россиянам стоит присмотреться ко вкладам в юанях.