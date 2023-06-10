На Украине назвали сумму, необходимую для восстановления страны после ЧП на Каховской ГЭС

Посол Украины Германии Алексей Макеев заявил, что на восстановление страны после крушения Каховской гидроэлектростанции в этом году понадобится более $14,1 млрд. Об этом он сказал в интервью газете Berliner Morgenpost.

По словам дипломата, из этой суммы $3,3 млрд уже выделены из бюджета Украины. Макеев уточнил, что средства необходимы для восстановления города, инфраструктуры и разных отраслей промышленности.

Посол добавил, что сельское хозяйство Украины, в особенности зерновая отрасль, оказалось под угрозой колоссального ущерба в результате потопления. Также серьезные убытки понесла отрасль рыболовства.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на утро 10 июня из зоны затопления в результате крушения Каховской гидроэлектростанции эвакуировано более 6 тысяч человек.