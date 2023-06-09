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Стало известно, как власти Саудовской Аравии принимали решение о снижении нефтедобычи

Reuters: Эр-Рияд держал в тайне от ОПЕК+ план по снижению собственной добычи нефти в июле

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Hamad I Mohammed/Reuters

Решение властей Саудовской Аравии о значительном сокращении собственного уровня нефтедобычи в июле стало неожиданностью для партнеров Эр-Рияда по сделке ОПЕК+, включая Россию. Представители ближневосточного государства намеренно не проинформировали союзников по сырьевому соглашению, объявив о самом большом снижении добычи уже после завершения деловых переговоров в Вене, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

5 июня агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики королевства сообщило, что Саудовская Аравия решила в июле 2023 года дополнительно уменьшить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. При этом страна сохраняет для себя возможность дальнейшего продления этого соглашения.

«Саудовская Аравия держала в секрете свой план по значительному сокращению собственной добычи нефти во время переговоров ОПЕК + в Вене в выходные. некоторые государства-члены узнали о сокращении только на итоговой пресс-конференции <....> Никакой информацией о дополнительном сокращении не делились до пресс-конференции. Это было неожиданностью», — заключается в материале.

6 июня американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что решение властей Саудовской Аравии о добровольном сокращении суточного объема нефтедобычи на 10%, или на 1 млн баррелей, во многом является недальновидным и усилит позиции ее основных конкурентов, включая Россию, на мировом энергорынке. Более того, данный шаг заведет страну в тупик, так как Эр-Рияду не удалось договориться с партнерами по ОПЕК+ о присоединении к сокращению.

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