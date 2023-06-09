В ЦБ рассказали о непростой ситуации с замороженными активами России на Западе

В настоящее время руководство Центробанка (ЦБ) прорабатывает различные варианты разблокировки российских активов в западных странах. На данный момент валютный регулятор РФ пока не получал соответствующих разрешений от зарубежных регуляторов по их разморозке, приводит слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

Речь идет о попытках руководства ЦБ добиться прогресса по вопросу разблокировки биржевых и открытых паевых инвестиционных фондов (БПИФ и ОПИФ), а также других российских активов, находящихся в данный момент под контролем западных регуляторов. Без одобрения со стороны последних разблокировать активы будет крайне сложно, пояснила она.

«Что касается заблокированных активов, здесь работа продолжается, рассматриваются разные варианты. Но без решений зарубежных регуляторов тяжело такие вопросы решить. У нас информация о таких разрешениях (по разблокировке БПИФ и ОПИФ — «Газета.Ru») отсутствует», — заключила Набиуллина.

9 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о риске ужесточения санкций в отношении России со стороны западных стран. Усиление давления может произойти с помощью наращивания ограничений в части вторичных санкций против третьих государств, помогающих Москве обходить действующие международные ограничения.