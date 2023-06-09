Путин сообщил, что Россия не планирует производить все товары сама

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не собирается отгораживаться от мировой экономики и все производить сама. Об этом он сообщил на встрече с премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики, особенно от ее перспективных центров развития, отметил Путин и подчеркнул, что это не значит, что Россия «любой ценой» должны все производить у себя. «Ничего подобного нет в наших планах», — сказал он.

Как заверил президент, Россия планирует стремиться стать значимой частью мировой экономики в целом, при этом по критически важным направлениям лучше быть независимой страной. Самодостаточность является основой суверенитета страны, заключил глава государства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году.