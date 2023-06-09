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Глава Центробанка оценила ситуацию в мировой экономике

Набиуллина заявила, что мировая экономика начала возвращение к доковидной структуре

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Мировая экономика сейчас продолжать восстанавливаться после пандемии и возвращается к доковидной структуре, считает Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мировая экономика возвращается к доковидной структуре. Во время пандемии резко упал спрос на услуги и вырос спрос на товары, сейчас ситуация обратная», — подчеркнула Набиуллина.

В пятницу, 9 июня, состоялась пресс-конференция по результатам заседания совета директоров Банка России.

Как добавил Набиуллина, оперативные индикаторы в настоящий момент показывают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг.

Ранее глава ЦБ заявила о риске ужесточения санкций в отношении России.

Также Набиуллина подчеркивала, что Банк России поддержит инициативу по разнообразию инструментов кредитования. По ее словам, российский ЦБ поддерживает способность предприятий финансировать свою работу не только за счет банковских кредитов.

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