В Еврокомиссии сообщили о начале нового этапа в европейской энергетике

Страны Евросоюза (ЕС) заключили первые контракты по совместным закупкам сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о приобретении по данным видам соглашений 11,6 млрд кубометров топлива, приводит слова заместителя главы Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича ТАСС.

При этом в процедуре согласования первых контрактов на совместную закупку топлива участвовали не только страны ЕС, но и партнеры альянса, включая Сербию, Украину и Молдавию. Предложение на тендере составило 13,5 млрд кубов СПГ. В настоящее время ЕК готовит второй тендер на подобный вид закупки топлива, уточнил он.

«Я рад сообщить, что первые контракты в рамках совместных закупок подписаны. Мы готовим второй тендер, который проведем с учетом опыта первого, и ожидаем подписания новых контрактов. Участвующие в закупках страны ЕС, а также партнеры — Сербия, Молдавия и Украина — выставили заявки на 11,6 млрд кубометров, предложение на тендере составило 13,5 млрд кубов», — заключил Шевчович в ходе выступления на брифинге по итогам первой серии тендеров.

16 мая вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что первый тендер по совместным закупкам газа в Евросоюзе (ЕС) прошел успешно. Международные поставщики положительно отреагировали на совместный запрос европейских стран в размере 11,6 млрд кубометров топлива.