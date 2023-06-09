Центробанк России сообщил о значительной нехватке рабочей силы

Банк России сообщил о значительной нехватки рабочей силы, в связи с чем происходит усиление проинфляционных рисков. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает РИА Новости.

«Усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда», — заявил ЦБ РФ.

Как пояснил регулятор, значительная нехватка рабочей силы может привести к тому, что произойдет отставание роста производительности труда от роста реальных заработных плат граждан России.

В апреле этого года Центробанк России отметил рост нехватки рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и увеличения спроса предприятий на труд. Как подчеркнули в ЦБ, на текущем этапе возможности по расширению производства в экономике страны ограничены состоянием рынка труда, при этом безработица обновила исторический минимум.

Ранее сообщалось, что рост заработный платы сотрудников на российском рынке труда обусловлен сложившемся кадровым дефицитом на фоне структурной перестройки экономики.