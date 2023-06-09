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Мишустин заявил о выполнении РФ обязательств по экспорту сельхозудобрений и продуктов

Мишустин: РФ продолжает ответственно исполнять контракты по экспорту удобрений и продуктов

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия продолжает ответственно исполнять обязательства по международным контрактам, связанным с экспортом удобрений, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции по всему миру, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.

Он отметил, что РФ также добросовестно исполняет соглашения по оказанию гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом стран.

Премьер-министр указал, что в мире все чаще поднимается тема продовольственной безопасности. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что государства Евразийского экономического союза вносят серьезный вклад в решение проблем, существующих в этой сфере. Глава российского правительства подчеркнул, что от этих решений зависит рост населения стран ЕАЭС и качество жизни.

18 мая Москва согласилась на продление зерновой сделки, заключенной между представителями РФ, Украины, Турции и ООН, еще на два месяца с условием, что препятствия для поставок российского зерна и удобрений будут устранены. Соглашение предполагает содействие России по вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Одним из условий Москвы для продления сделки было возобновление транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. 5 июня на аммиакопроводе произошел взрыв. Как отмечалось, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода».

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