«Почта России» запустила прямые авиаперевозки из Минвод в Ереван

«Почта России» запустила прямые авиаперевозки из Минеральных Вод в Ереван, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Почта России» подписала соглашение с авиакомпанией «Азимут» о ежедневной перевозке регулярными рейсами международных посылок из аэропорта Минеральных Вод в столицу Армении.

«Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву», — говорится в сообщении компании.

Ереван для аэропорта Минвод станет первым международным почтовым направлением. В будущем «Почта России» также рассматривает открытие в аэропорту курорта полноценного международного пункта почтового обмена.

По словам заместителя директора макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» по электронной коммерции Виталия Афанасьева, прямое сообщение между Ереваном и Минводами значительно сократит срок доставки почты и впоследствии снизит стоимость этой услуги из-за оптимизации логистической цепочки.

Ранее пресс-служба Почта Банка сообщила, что клиенты, которые впервые оформят дебетовую карту «Моя карта» с 1 мая по 30 сентября, в течение трех месяцев будут получать кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах и на «Почте России».