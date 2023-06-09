Норвегия задержала российские рыбопромысловые суда

Шесть рыбопромысловых судов, принадлежащих России, удерживаются на судоремонтных заводах Норвегии. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, передает ТАСС.

Шестаков выразил надежду на то, что норвежцы отремонтируют суда и вернут их обратно, в противном случае это будет захват собственности.

«Да, удобно было ремонтироваться там, где промысел ведется, туда зайти было удобно... необходимо сейчас активно начать модернизацию Мурманского рыбного порта. Я очень рад, что у нерадивых пользователей этот порт был изъят», — сказал глава Росрыболовства.

По его словам, необходимо к середине июля представить конкретные предложения в администрацию президента России по развитию Мурманского рыбного порта.

Мурманский морской рыбный порт (ММРП) ранее был передан в ведение Росрыболовства. Он стратегически важен как для региона, так и для России в целом, поскольку является отправной точкой Северного морского пути и единственным незамерзающим портом в российской арктической зоне, через который перевозки осуществляются круглогодично.

Ранее Росрыболовство заявило о снижении прибыли рыбной отрасли в 2022 году из-за санкций и издержек.