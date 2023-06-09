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«Коммерсантъ» узнал о резком росте экспорта российского бензина

«Ъ»: экспорт российского бензина с начала 2023 года вырос на 37%

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Global Look Press

Экспорт высокооктанового бензина с начала года вырос на 37% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, составив почти 2,5 млн тонн. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, в июне показатели не попадают под общую статистику: за первые шесть дней месяца среднесуточный экспорт бензина упал почти в четыре раза по сравнению с концом мая, до 2,8 тыс. тонн. По данным газеты, Минэнерго в мае обращалось к нефтекомпаниям с просьбой снизить объемы экспорта топлива и увеличить их поставки на российский рынок. Сейчас, по данным газеты, запасы на нефтебазах и НПЗ составляют 1,9 млн тонн.

Биржевые цены на бензин в июне продолжают обновлять рекорды, как и в мае. Так, стоимость АИ-95 выросла на 1%, до почти 63 тыс. руб. за тонну 8 июня. АИ-92 подорожал на 0,5%, до 55,4 тыс. руб. Это приводит к убыткам операторов АЗС, и цены на заправках постепенно начали повышаться, говорится в статье.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам проведенного на прошлой неделе совещания поручил НПЗ обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизтоплива на бирже. Цель того поручения — покрыть потребности внутреннего рынка, включая независимые АЗС. В конце мая глава Минэнерго Николай Шульгинов отмечал стабильность розничных цен на топливо.

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