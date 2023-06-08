США и Британия намерены выдавить Россию с рынка атомной энергии

Великобритания и США заключили новое экономическое партнерство. Одной из его целей будет выдавливание Российской Федерации с мирового рынок атомной энергии. Речь идет об «Атлантической декларации», которую подписали обе стороны, передает ТАСС.

Как говорится в документе, Соединенные Штаты и Британия «запустят новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики», что поддержать «критически важную отрасль чистой энергетики», свои «амбиции по достижению углеродной нейтральности и недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики.

Ранее автор издания Newsweek Анна Скиннер заявила в своей статье, что США продолжают зависеть от России в поставках ядерного топлива.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт не согласится на любые санкции против атомной энергетики России. «Росатом» продолжает строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которая является по сути расширением уже существующей АЭС.