Украина запрашивала аварийные поставки электричества у Румынии

В «Укрэнерго» заявили, то Украина запросила аварийные поставки электроэнергии у Румынии для покрытия дефицита в пиковые часы энергопотребления. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 7 июня с 20:00 до 23:00 энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали, добавили в «Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что Украина 31 мая импортирует электроэнергию из Словакии.

Утром 31 мая Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за сбоя в энергосистеме без электричества остались почти 2 млн человек. К отключению привела чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы, которая произошла днем 30 мая.

Впоследствии в министерстве заявили, что без энергоснабжения остается часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.