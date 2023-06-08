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Armenian Airlines запускает рейсы из Еревана в Стамбул

Armenian Airlines открывает прямой рейс между Ереваном и Стамбулом

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Depositphotos

В авиакомпании Armenian Airlines сообщили, что она запускает прямой рейс Ереван-Стамбул-Ереван, передает агентство «Новости-Армения».

Согласно заявлению авиаперевозчика, первый рейс состоится 30 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

3 мая глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, которые выполняют рейсы в третьи страны. Он отмечал, что запрет будет сохраняться, пока провокации со стороны Баку и Еревана не прекратятся.

Ранее глава совета директоров Flyone Armenia Арам Ананян сообщил, что Турция закрыла свое воздушное пространство для рейсов этой армянской авиакомпании в Европу.

По его словам, Турция без предупреждения аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции без объяснения причин.

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