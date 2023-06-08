Более 20 стран попросили Россию поставлять им нефть и газ

Вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ).

«То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта», — подчеркнул вице-премьер.

По прогнозам Новака, основным потребителем энергоресурсов в ближайшие тридцать лет будет Азия, и у России есть все шансы расширять сотрудничество со странами региона.

«Уже в мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу. По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76 % г./г. (в годовом выражении. – «Газета.Ru»), нефтепродуктов – 20 % г./г., газа (трубопроводный газ и СПГ) – 8 % г./г.», — отметил Новак.

Как говорится в публикации, поставки нефти в Индию в 2022 году по сравнению с годом ранее выросли в 19 раз, до 41 млн тонн, угля – втрое, до 20 млн. Москва направила в Дели 6,2 млн тонн нефтепродуктов, годом ранее – 3,1 млн. Китай импортировал из России 15,4 млрд кубометров трубопроводного природного газа. Также Пекин закупил у Москвы 6 млн тонн СПГ, что более чем на треть превышает показатели годом ранее. Экспорт угля в КНР увеличился на четверть, до 67,1 млн тонн, а нефти – на 28%, до 89 млн тонн. В Китай были экспортированы рекордные 4,7 млрд кВт·ч электроэнергии.

В текущем году эта тенденция продолжится, считает Новак.

Россия ищет новые направления для экспорта энергоресурсов на фоне санкций, введенных Западом из-за проведения ею спецоперации. В частности, страны Евросоюза, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, запретили импортировать топливо из России. В Кремле не признали этого решения.