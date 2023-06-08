В России впервые поставки нефти в Азию превысили объем экспорта в ЕС

Российский вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что нефтяные поставки РФ в страны Азии уже в мае прошлого года впервые превысили объемы экспорта в Европу.

«В мае 2022 г. поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу», — указывается в материале.

Согласно информации Новака, по результатам прошлого года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76%, нефтепродуктов — 20%, трубопроводного газа и СПГ — 8%.

Он также отметил, что имеющаяся энергетическая инфраструктура в страны Азии, например, трубопроводы «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Сила Сибири» и проект «Ямал СПГ» помогли быстро перенаправить большие объемы энергоресурсов.

В апреле Новак заявлял, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Объем поставок может составить 140 млн тонн.