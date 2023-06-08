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Российский аналог «Ласточки» покажут летом

Полностью российский аналог электропоезда «Ласточка» представят в июле

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Полностью российский аналог электропоезда «Ласточка» покажут публике на выставке Иннопром в июле 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Синара — транспортные машины» (СТМ).

«СТМ представит на Иннопроме новый полностью отечественный электропоезд. Планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава», — заявили в компании.

В марте генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что РЖД ожидает поставок полностью российского аналога электропоезда «Ласточка» во второй половине 2023 года.

Позднее в РЖД заявляли, что показать новый поезд планируется в августе 2023 года.

В июне Белозеров заявил, что компания заказала у вагоностроителей специальные туристические вагоны со стеклянными потолками.Также он сообщал, что РЖД продолжает строительство российского высокоскоростного поезда и доделает его в 2027 году.

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