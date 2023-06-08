Финские таможенники раскрыли, как изменилась торговля с Россией

С начала текущего года объемы экспорта продукции из Финляндии в Россию сократились в четыре раза. Одной из главных причин стали международные санкции, введенные западными странами в отношении Москвы, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков Таможенной службы Финляндии.

Рекордсменами по темпам спада стали финские бумага, картон и изделия из них. С начала текущего года объемы ввоза данный товарных категорий на российский внутренний рынок снизились до €342 тыс. против €92,7 млн годом ранее. Таким образом, показатель упал в 271 раз, уточняется в статье.

«Общий объем товарооборота в Россию в 1 квартале 2023 года сократился вчетверо. Рекордсмен по падению — финские бумага, картон и изделия из них: Суоми поставила их в Россию на 342 тысячи евро, хотя годом ранее сумма была в 271 раз больше — 92,7 миллиона евро. Полностью в 1 квартале 2023-го пропали поставки финского натурального каучука и синтетической и регенерированной резины, а также целлюлозы, красителей и дубильных веществ», — говорится в материале.

Кроме того, значительный спад продемонстрировал экспорт пластмасс, нефти и нефтепродуктов, металлоносных руд и металлического лома. Уровень сокращения в данных товарных категориях также оказался многократным на фоне международных санкций, заключается в заметке.

27 мая местный телеканал Yle сообщил, что Финляндия перестала импортировать российский трубопроводный газ с мая прошлого года. При этом европейская страна по-прежнему рассчитывает получать из РФ сжиженное природное топливо (СПГ).