Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финские таможенники раскрыли, как изменилась торговля с Россией

Экспорт Финляндии в Россию сократился вчетверо с начала 2023 года

close
100%

С начала текущего года объемы экспорта продукции из Финляндии в Россию сократились в четыре раза. Одной из главных причин стали международные санкции, введенные западными странами в отношении Москвы, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков Таможенной службы Финляндии.

Рекордсменами по темпам спада стали финские бумага, картон и изделия из них. С начала текущего года объемы ввоза данный товарных категорий на российский внутренний рынок снизились до €342 тыс. против €92,7 млн годом ранее. Таким образом, показатель упал в 271 раз, уточняется в статье.

«Общий объем товарооборота в Россию в 1 квартале 2023 года сократился вчетверо. Рекордсмен по падению — финские бумага, картон и изделия из них: Суоми поставила их в Россию на 342 тысячи евро, хотя годом ранее сумма была в 271 раз больше — 92,7 миллиона евро. Полностью в 1 квартале 2023-го пропали поставки финского натурального каучука и синтетической и регенерированной резины, а также целлюлозы, красителей и дубильных веществ», — говорится в материале.

Кроме того, значительный спад продемонстрировал экспорт пластмасс, нефти и нефтепродуктов, металлоносных руд и металлического лома. Уровень сокращения в данных товарных категориях также оказался многократным на фоне международных санкций, заключается в заметке.

27 мая местный телеканал Yle сообщил, что Финляндия перестала импортировать российский трубопроводный газ с мая прошлого года. При этом европейская страна по-прежнему рассчитывает получать из РФ сжиженное природное топливо (СПГ).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях