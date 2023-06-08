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Экономика Японии выросла существенно выше ожиданий в годовом выражении

ВВП Японии увеличился на 2,7% вместо планируемых 1,6% по итогам первого квартала

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Eugene Hoshiko/AP

По итогам первого квартала текущего года японская экономика продемонстрировала рост, который оказался значительно выше ожиданий местного правительства. С января объем валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо планируемых 1,6%, сообщается на сайте правительства Японии.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в свою очередь, предполагали, что японский ВВП вырастет на 1.9% по итогам первого квартала текущего года. В результате официальные данные местного правительства оказались выше данного прогноза на 0,8%. Одной из главных причин стремительного роста японской экономики эксперты назвали быстрое восстановление объемов производства после коронавирусной пандемии.

«ВВП Японии за первый квартал вырос на 2,7% в годовом выражении. Это существенно выше предварительных данных, опубликованных в мае (рост на 1,6%), и ожиданий аналитиков, опрошенных Reuters (в среднем ожидали роста на 1,9%)», — заключается в материале.

9 мая агентство Kyodo News со ссылкой на данные правительства страны сообщило, что реальная заработная плата в Японии снизилась на 2,9% в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года с учетом инфляции. Это обусловлено ростом цен на продукты питания, энергоносители и другие товары на фоне энергетического и финансового кризисов.

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