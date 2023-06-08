Песков: предприниматели РФ и государство — все были ограблены на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российские инвесторы намерены подать групповой иск в суд, чтобы доказать, что европейские депозитарии не возвращают им средства.

«Наши предприниматели и государство — все были ограблены на Западе. В разных форматах, но были ограблены. И государство, и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы из-за рубежа», — сказал Песков.

По его словам, это сложный и долгий путь, «потому что те, кто совершил ограбление — нарушили принципы и посягнули на права собственности».

Он отметил, что Россия весьма ограничена в отстаивании своих прав через европейские суды.

«Только некоторые предприниматели достигли успеха в отстаивании своих прав. Все усилия обоснованы и понятны, их нужно продолжать... За свои права нужно бороться», — сказал представитель Кремля.

Ранее Forbes сообщил, что Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму порядка 229,1 млрд рублей (€2,6 млрд).

4 июня «Ведомости» писали о том, что российская юридическая фирма NSP объявила сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream.