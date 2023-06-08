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У лидеров фармацевтического рынка в России упали продажи

«Ъ»: общий объем продаж крупнейших фармдистрибьюторов в России за год упал на 11,2%

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Unsplash

Десять крупнейших фармдистрибьюторов в России отметили падение продаж на 11,2% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне окончания пандемии коронавируса и периода высокого спроса на лекарства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику IQVIA.

Точные цифры объема продаж в денежном выражении не приводятся. Однако известно, что на топ-10 фармдистрибьюторов приходится 69,7% всего рынка. По оценкам DSM Group, совокупный объем рынка в январе-марте составил 663 млрд руб. Он снизился на 12% в годовом выражении и составил 663 млрд руб. В AlphaRM отмечают снижение на 6%, до 559 млрд руб.

Несмотря на снижение объема продаж в первом квартале, аналитики прогнозируют увеличение оборота по итогам всего года. Они пояснили, что это может произойти за счет возможной стабилизации доходов населения.

В целом по России продажи лекарств по итогам января-марта 2023 года, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), составили 1,45 млрд упаковок общей стоимостью 297 млрд руб.

Минздрав России в марте выступил с предложением расширить на лекарственные препараты эксперимент по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченных товаров.

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