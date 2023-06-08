«Ъ» узнал о судьбе магазинов Vans и North Face в России

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в России, местное подразделение будет заниматься оптовыми поставками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

О таком решении компании сказано в отчетности российской структуры компании — ООО «ВФ Си-Ай-Эс», говорится в публикации. Последние торговые точки Vans в России закрылись весной этого года, следует из отчета. В «ВФ Си-Ай-Эс» не стали комментировать свои решения.

VF Corporation решила сама развивать в России розничную сеть магазинов под маркой Vans еще в 2020 году. По данным компании, на конец прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Vans. После начала спецоперации Vans начала сворачивать свою деятельность в России.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс назвала компромиссом переориентацию бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи. Таким образом компания сможет поддержать известность своих брендов, считает она.

По данным Nikolliers, на конец 2022 года окончательно свернули свою деятельность в России международные ретейл-холдинги с 23 брендами, а 25 международных сетей с 27 марками остаются в режиме «на паузе». Их магазины закрыты. Еще 22 компании, управлявшие 31 брендом, продали российский бизнес.