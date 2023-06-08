ЦБ Украины разрешил банкам закрывать счета клиентов за отказ объяснить наличие связей с РФ

Национальный банк Украины разрешил кредитным организациям страны блокировать или закрывать счета жителям и юридическим лицам за отказ объяснить наличие или отсутствие экономических связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Если... откажутся предоставлять информацию или отвечать на вопросы, банк должен будет заблокировать их операции по счету или даже закрыть его в принудительном порядке», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в марте Нацбанк Украины дал распоряжение банкам, чтобы те сами проверяли своих клиентов, а также их партнеров и контрагентов на наличие связей с Россией. Если они получали отказ, то кредитная организация имеет право временно остановить финансовые операции клиента или заблокировать его счет.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки отчитываться о проведенных платежах населения с применением карт, потраченные суммы не будут играть роли. Указанное нововведение начало действовать с понедельника, 5 июня.

До этого швейцарский банк UBS разослал своим российским клиентам письма, в которых потребовал предоставить документы, подтверждающие их местонахождение, и предупредил о возможной блокировке их счетов.