Минэнерго США раскрыло данные о запасах нефти

Запасы нефти министерства энергетики США за неделю упали на 0,5 млн баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

По данным американского Министерства энергетики, на данный момент запасы нефти в Соединенных Штатах составляют 459,2 млн баррелей, что на 2% ниже, чем в среднем за последние пять лет в данное время года.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал повышение уровня цен на нефть в период с 2023 по 2025 год в докладе о перспективах развития мировой экономики.

При этом ожидается, что вследствие усилий ЕС по повышению эффективности энергосбережения произойдет снижение цен на природный газ и уголь в 2024 году. 5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Европейского Союза на морские поставки нефти из России. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.