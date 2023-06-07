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В США предупредили о риске затяжного кризиса на рынке труда Германии

Bloomberg: численность рабочей силы в Германии сократится на 7% в ближайшие годы

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Reuters

К настоящему времени ряд промышленных предприятий в Германии уже столкнулась с нехваткой рабочих рук. В ближайшие несколько лет дефицит кадров на рынке труда крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) будет нарастать, что поставит под угрозу возможность экономического роста в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас суммарная численность рабочей силы в ФРГ оценивается в 47 млн человек. Однако в обозримом будущем этот показатель может перестать расти, что негативным образом скажется на объемах производства в Германии, уточняется в статье.

«В течение следующего десятилетия предложение рабочей силы сократится на 3 миллиона человек, или на 7%, если выходящих на пенсию немцев не заменит значительный приток мигрантов. Без серьезных изменений численность рабочей силы в Германии резко сократится в ближайшие годы, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст особенно серьезные проблемы для производственных фирм, которые являются основой крупнейшей экономики Европы», — заключается в материале.

23 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Германия в этом десятилетии может вступить в длительный период падения благосостояния. Это обусловлено дефицитом трудовых ресурсов и низкой производительностью труда в различных секторах крупнейшей европейской экономики.

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