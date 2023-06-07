В России раскрыли, как изменился товарооборот с Белоруссией с начала года

С января по апрель текущего года объемы двустороннего товарооборота между Россией и Белоруссией увеличились на 11%. С начала года этот показатель превысил 1 трлн рублей, приводит слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина РИА Новости.

По итогам прошлого года объемы торговли между двумя странами также демонстрировали умеренные темпы роста. К концу 2022-го товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 трлн российских рублей. Активизации торговых связей стран не помешали санкции, введенные западными государствами против Москвы и Минска, уточнил он.

«В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей. В январе-апреле (текущего года. — «Газета.Ru») объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей», — заключил Мишустин.

3 июня посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что белорусский экспорт в РФ за 2022 год стал рекордным и увеличился более чем на 40%. Так Минск смог компенсировать потери от закрытия европейских рынков в связи с санкциями.