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Politico назвало возможную дату согласования новых санкций ЕС против РФ

Politico: ЕС может согласовать 11-й пакет санкций против России 7 июня

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«Газета.Ru»

Евросоюз может согласовать 11-й пакет санкций в отношении России 7 июня. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников.

«Постоянные представители в Брюсселе намерены обсудить этот пакет на своей сегодняшней встрече (7 июня. — «Газета.Ru»), но, поскольку несколько вопросов все еще остаются открытыми, до сих пор неясно, согласуют ли они его», — пишет издание.

Ранее МИД Украины призвал страны G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против РФ после ЧП на Каховской ГЭС.

1 июня Bloomberg писало, что ЕС может смягчить ряд предложений по 11-му пакету санкций в отношении России.

По данным издания, стороны планируют частично отменить запрет на вход в порты ЕС для судов, перевозящих запрещенные товары. Также планируется ввести льготный 30-дневный период перед началом действия ограничений для судов, замеченных в помощи РФ в обходе санкций путем перевалки запрещенной к поставке в ЕС российской нефти с борта на борт.

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Санкции против России
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