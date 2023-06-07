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Экспатам стало значительно дороже проживать в Москве

ECA International: Москва стала 25-й в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Столица России поднялась на 37 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания экспатриантов (людей, проживающих в городе, отличном от их родного). Москва переместилась на 25-е место в данном списке во многом из-за укрепления курса национальной валюты (рубля) к ведущим мировым расчетным единицам, включая доллар, сообщается на сайте компании ECA International.

Возглавил мировой рейтинг самых дорогих городов для экспатов Нью-Йорк. На второй строчке оказался Гонконг, уступивший лидерство американскому мегаполису. На смену повлиял ряд факторов, включая рост стоимости жилья и высокий уровень инфляции в США. В топ-5 вошли также Женева, Лондон и Сингапур, уточняется в статье.

«После четырехлетнего правления Гонконг (2-е место) уступает первое место Нью-Йорку. Женева остается самым дорогим местом в Европе и третьим по дороговизне в мире для экспатриантов <....> Москва поднялась на 37 позиций и заняла 25-е место на фоне существенного укрепления рубля, несмотря на западные санкции», — заключается в материале.

3 февраля Организация Объединенных Наций (ООН) признала Москву лучшим мегаполисом мира по таким показателям, как «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». По вышеперечисленным позициям российская столица обошла британскую и французскую — Лондон и Париж соответственно.

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