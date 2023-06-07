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Стало известно о способах экономии средств в 2023 году

Финансист Янбаева предложила не экономить на здоровье и образовании

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Pixabay

Экономия средств в 2023 году должна быть разумной, и в расходовании средств необходимо ставить приоритеты. В частности, нельзя экономить на здоровье и образовании. Об этом «Ленте.ру» заявила финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

«Абсолютно точно не стоит экономить на здоровье, тут, на мой взгляд, пояснения излишни. Также неразумна экономия на образовании, ведь инвестиции в себя всегда окупаются. К той же категории можно отнести и экономию на качественных вещах, чтобы не получилось как в крылатой пословице: «Скупой платит дважды», — отметила Янбаева.

По ее словам, можно экономить на одежде, если подойти к данному вопросу правильно. Например, ее можно покупать на различных распродажах, где цена на хорошие вещи может быть в разы меньше, чем в дорогих магазинах. Также экономит бюджет и здоровый образ жизни. Например, отказ от курения сбережет минимум 3 тыс. рублей в месяц.

Она добавила, что при экономии средств необходимо обращать внимания на программы господдержки, если необходимо совершить достаточно крупные покупки. В частности, есть много выгодных программ по льготной ипотеке, автокредитованию и программы трейд-ин.

31 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что для того чтобы полностью компенсировать потери средств от инфляции, необходимо выходить на рынок ценных бумаг.

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