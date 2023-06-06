Российских промышленников не устроил нынешний вид законопроекта о налоге на сверхприбыль

Текущую трактовку и положения законопроекта о налоге на сверхприбыль за последние годы для представителей крупного российского бизнеса необходимо дорабатывать и вносить определенные изменения. Слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина приводит РБК.

Он пояснил, что в документе нечетко сформулированы нормы, которые позволяют крупным компаниям заплатить налог досрочно по сниженной ставке 5%. Это приводит к сохранению рисков уплаты налога по ставке 10%, что может нанести ущерб подобным фирмам. Кроме того, в законопроекте отсутствуют нормы, регулирующие влияние последующего уточнения обязательств по налогу на прибыль за 2018–2022 гг. на налог на сверхприбыль.

«Возврат или зачет хотя бы одной копейки обеспечительного платежа, уплаченного в октябре-ноябре 2023 года, приведет к росту ставки налога до 10%. налогоплательщики рискуют доплачивать налог на сверхприбыль всегда по ставке 10% в случае увеличения обязательств по налогу на прибыль и не иметь возможности вернуть переплаченный налог на сверхприбыль при уменьшении обязательств по налогу на прибыль», — заключил Шохин.

6 июня в пресс-службе Министерства юстиции (Минюста) сообщили, что у ведомства нет замечаний по законопроекту о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Все замечания были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта.