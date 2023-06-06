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Стала известна сумма экономического ущерба от коронавируса в России

Роспотребнадзор: экономика России из-за коронавируса лишилась более 3,6 трлн рублей

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Совокупный ущерб экономики России от пандемии коронавируса составил как минимум 3,6 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад Роспотребнадзора.

Экономический ущерб России от пандемии коронавируса в 2020-2022 годах составил свыше 3,6 трлн рублей. Показатель в разы превышает общий ущерб от остальных инфекционных заболеваний за тот же период. Как следует из доклада, согласно методике Роспотребнадзора, экономический ущерб от заболевания состоит из двух составляющих — это прямые медицинские расходы и непрямые потери экономики.

В публикации отметили, что по итогам прошлого года прямые медицинские расходы на лечение COVID-19 могли колеблются в диапазоне от 760 млрд до 1,35 трлн рублей. Общие же потери экономики в 2022 году составили 1,6 трлн рублей (при подсчете по нижней планке).

Эксперты рынка посчитали, что сама оценка ведомства является достаточно минимальной, так как при непрямых потерях необходимо учитывать и другие факторы. Речь идет о снижении объема потребления заболевшим и последствиях в виде инвалидности.

В середине мая издание LA Times сообщило, что экономический ущерб от коронавирусной пандемии в США приблизился к $14 трлн. За период с 2020-го по 2023-й одни только прямые расходы на обеспечение должной медицинской помощи гражданам составили порядка $214 млрд.

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