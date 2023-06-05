Сиуланов оценил ситуацию с госдолгом США

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ситуация с государственным долгом в США произошла в результате непродуманной экономической политики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что отказывается верить в проблемы Соединенных Штатов подобного характера, потому что они, по его словам, могут в любой момент включить печатный станок и напечатать денег столько, сколько нужно. Он отметил, что вопрос дефолта в США состоит только в политическом урегулировании.

2 июня стало известно, что сенат конгресса Соединенных Штатов полного состава одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране. Инициативу поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали 36 членов.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что утверждение нового потолка американского госдолга к ВВП в конгрессе идет по плану.