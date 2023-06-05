В Минфине назвали стабильной бюджетную систему России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджетная система РФ стабильна. Об этом он сказал в интервью телеканалу CGTN.

По словам Силуанова, в российской экономике произошло снижение инфляции, и стабилизировался курс рубля.

«У нас сегодня инфляция ниже 3% — 2,3% в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию. Стабилизировался курс», — рассказал министр.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявлял, что Центральный банк России (ЦБ) может начать постепенно снижать ключевую ставку через полгода. Однако это случится, когда инфляция сократится до отметки в 4%, а на курс рубля ничто не будет давить.

До этого зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что ЦБ может рассмотреть повышение диапазона нейтральной ставки с текущих 5-6% после заседания совета директоров в июле.