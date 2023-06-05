Путин высказался о развитии транспортной сети России

Президент России Владимир Путин заявил, что транспортные возможности не должны сдерживать развитие экономики России. Об этом он сообщил на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, передает ТАСС.

«Что касается инвестиций, здесь нужно идти в графике, чтобы железнодорожная инфраструктура, в данном случае транспортная в целом, не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи на пределе уже», — сказал он.

Ранее Белозеров заявил, что компания продолжает строительство российского высокоскоростного поезда и доделает его в 2027 году. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, поезд нового поколения будет полностью отечественного производства. На данный момент разработаны дизайн состава и детальная разрисовка дальнейших стадий создания поезда.