Россия и ее партнеры запланировали обвал американской валюты

К странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, начали присоединяться другие государства и их будет еще больше. Об этом сообщает портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола.

«Авторитет доллара уже начал ослабевать: страны по всему миру устают от американской интервенционистской политики. В последние годы статус доллара США как мировой резервной валюты пошатнулся, и ситуация только начинает раскручиваться», — отметил Пол.

По его словам, США всегда вмешивались в экономическую свободу других стран мира. При этом Штаты постоянно указывают, кому и что необходимо делать, пытаясь ограничить экономическую свободу санкциями. Поэтому 2022 год прошел под глобальным сокращением использования доллара.

Он добавил, что действия БРИКС являются лишь первой главой в большой саге об ослаблении господства доллара в мире.

2 июня агентство Bloomberg сообщило, что после ввода международных санкций против России со стороны западных стран Москва попыталась подорвать доминирующее положение американского доллара, убеждая другие развивающиеся государства активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Однако усилий РФ оказалось недостаточно для подрыва статуса доллара в качестве мировой резервной валюты.