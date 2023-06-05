Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и ее партнеры запланировали обвал американской валюты

infoBRICS: к противостоянию против господства доллара будет присоединяться все больше стран

close
100%
«Газета.Ru»

К странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, начали присоединяться другие государства и их будет еще больше. Об этом сообщает портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола.

«Авторитет доллара уже начал ослабевать: страны по всему миру устают от американской интервенционистской политики. В последние годы статус доллара США как мировой резервной валюты пошатнулся, и ситуация только начинает раскручиваться», — отметил Пол.

По его словам, США всегда вмешивались в экономическую свободу других стран мира. При этом Штаты постоянно указывают, кому и что необходимо делать, пытаясь ограничить экономическую свободу санкциями. Поэтому 2022 год прошел под глобальным сокращением использования доллара.

Он добавил, что действия БРИКС являются лишь первой главой в большой саге об ослаблении господства доллара в мире.

2 июня агентство Bloomberg сообщило, что после ввода международных санкций против России со стороны западных стран Москва попыталась подорвать доминирующее положение американского доллара, убеждая другие развивающиеся государства активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Однако усилий РФ оказалось недостаточно для подрыва статуса доллара в качестве мировой резервной валюты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях