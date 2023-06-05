В Венгрии призвали не мешать реализации проекта АЭС «Пакш-2» с участием Росатома

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после встречи с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым в Будапеште, передает ТАСС.

По словам Сийярто, до сих пор Венгрии удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям. При этом он отметил, что санкции существуют «не только в письменном, но и в неписаном виде».

Дипломат напомнил, что некоторые страны продолжают попытки заблокировать проект «Пакш-2», и Венгрия расценивает их действия как «нападение на ее суверенитет» и создание «препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность».

Ранее в Еврокомиссии сообщали агентству РИА Новости, что в отзыве на внесенный на рассмотрение венгерскими властями проект изменений в контракты на строительство АЭС «Пакш-2» Европейская комиссия призвала Будапешт соблюдать санкционную политику Евросоюза против России.

В организации отмечали, что реализация проекта противоречит курсу ЕС на снижение энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников.