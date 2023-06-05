Завод LG в Польше начал адаптировать Smart TV под рынок России

Польский завод южнокорейской LG стал устанавливать специальный софт для телевизоров с функцией Smart TV, которые будут адаптированы под российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источника, польский завод LG начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России. По его словам, телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают на российский рынок по параллельному импорту. То есть на заводе в Млаве создали отдельную линию выпуска телевизоров для СНГ, включая РФ.

Некоторые специалисты из московских магазинов подтвердили, что все телевизоры LG поставляются из Польши, при этом у них работает функция Smart TV. Кроме того, она адаптирована под требования законодательства РФ, где уже предустановлены отечественные приложения.

Эксперты рынка указали на то, что формально компания LG не нарушает санкционное законодательство. Однако если филиал в Польше будет предоставлять услуги по поддержке программного обеспечения, то у компании могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до уголовных дел.

В начале мая ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность местного подразделения компании сообщил, что чистая прибыль техногиганта LG Electronics на территории России сократилась почти в 19 раз — она составила 376 млн руб. при 7,1 млрд руб. годом ранее.