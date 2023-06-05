В России предложили ограничить число микрозаймов на человека

Центробанку России предложили ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех и проводить проверку платежеспособности заемщиков. Соответствующую инициативу направили регулятору депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия», сообщает газета «Известия».

Как рассказали газете в ЦБ, документ получен и будет рассмотрен в установленном порядке.

Депутат фракции Александр Аксененко отметил, что в настоящее время микрофинансовые займы выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина и их количество на одного человека никак не ограничено.

По его словам, обладают юридической и финансовой грамотностью лишь небольшой процент заемщиков микрофинансовых организаций, а остальные зачастую оформляют несколько кредитов, не осознавая рисков.

Для решения этой проблемы депутат ГД от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский предложил создать систему микрокредитования на основе учреждений с участием государства, где будет существенно снижен процент кредитов. Помимо этого, он заявил о необходимости повышения финансовой грамотности россиян.

Эксперты считают данную инициативу правильной и оправданной.

Ранее сообщалось, что обращения россиян с низким доходом за микрозаймами достигли минимума за девять лет.