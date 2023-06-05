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Исландия лидирует по доступности электричества в Европе

Россия заняла седьмое место в рейтинге доступности электричества в Европе

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Unsplash

Исландия занимает первую строчку в рейтинге европейских стран Европы по доступности электроэнергии для населения, Россия — седьмое. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

Согласно результатам исследования, на второй позиции расположились Нидерланды, на третьей — Лихтенштейн.

По данным агентства, замыкают рэнкинг Молдавия, Румыния и Чехия.

Отмечается, что для оценки доступности электроэнергии использовалась информация о количестве киловатт-часов, которое жители европейского континента могут купить на свои среднемесячные зарплаты.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа из-за санкций против РФ переплачивает за газ в семь раз по сравнению с США, и в три раза за электричество по сравнению с Китаем.

Ранее издание Spiked писало, что желание Европы достичь экологических целей лишь только сильнее усугубляет энергокризис. Из-за этого европейцев может ожидать мрачное и холодное будущее.

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